Москва, 5 апреля 2021, 15:57 — REGNUM В отстающих регионах России необходимо обеспечить опережающий рост доходов населения и инвестиций. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Список поручений по итогам совещания с членами правительства РФ опубликован на сайте Кремля.
Поручение дано правительству РФ и руководителям субъектов России, таких как Адыгея, Республика Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Алтайский край, Курганская и Псковская области.
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Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 июля 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) о бюджетном кризисе, как минимум девять регионов России находятся в «красной зоне», причем у трёх из них (Удмуртии, Хакасии и Мордовии) показатели зашкаливают.
В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ситуация с региональными бюджетами в 2021 году нормализовалась. Глава Минфина РФ уточнил, что, по состоянию на 22 марта, рост налоговых и неналоговых доходов российских регионов составил 6,4%, рост прибыли — почти 9%, «налог на доходы физических лиц — 6,8%, а прирост собственных доходов отмечен в 71 регионе».
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