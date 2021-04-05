Москва, , 15:57 — REGNUM В отстающих регионах России необходимо обеспечить опережающий рост доходов населения и инвестиций. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Список поручений по итогам совещания с членами правительства РФ опубликован на сайте Кремля.

Поручение дано правительству РФ и руководителям субъектов России, таких как Адыгея, Республика Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Алтайский край, Курганская и Псковская области.

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«Обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал», — говорится в тексте документа.

Доклад о выполнении поручения должен быть представлен до 1 июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) о бюджетном кризисе, как минимум девять регионов России находятся в «красной зоне», причем у трёх из них (Удмуртии, Хакасии и Мордовии) показатели зашкаливают.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ситуация с региональными бюджетами в 2021 году нормализовалась. Глава Минфина РФ уточнил, что, по состоянию на 22 марта, рост налоговых и неналоговых доходов российских регионов составил 6,4%, рост прибыли — почти 9%, «налог на доходы физических лиц — 6,8%, а прирост собственных доходов отмечен в 71 регионе».

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