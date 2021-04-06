Токио, , 07:05 — REGNUM Японская компания Nikon решила прекратить производство зеркальных фотокамер на территории Японии и перенести производство в Таиланд, сообщает газета Asahi.

По ее данным, корпорация решила перенести предприятие в Таиланд из-за снижения спроса на фотоаппараты, которое вызвано появлением смартфонов с качественными камерами. В частности, объем продаж у Nikon за последние восемь лет сократился почти на 1 трлн иен (около $9 млрд).

В связи с этим компания решила сократить издержки за счет переноса производства. При этом японские предприятия оставят за собой производство запасных частей и объективов.