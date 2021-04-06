Тегеран, , 07:56 — REGNUM Выходная мощность иранских электростанций с начала Исламской революции выросла в 12 раз и достигла более 85 000 МВт. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 апреля.

42 года назад данный показатель составлял 7024 МВт, что обеспечивало лишь часть потребностей страны. Помимо замены отечественных специалистов в энергетической сфере, были предприняты некоторые усилия в области инвестиций в данный сектор.

Ранее министр энергетики Ирана Реза Ардаканян заявил, что 80% топлива нефтеперерабатывающих заводов перешло на газ. «После США, России и Японии Исламская Республика является 4-й страной, которая использует газ в качестве топлива для нефтеперерабатывающих заводов», — отметил он.

Министр оценил мощность электростанций в Иране в 85 000 МВт, охарактеризовав этот показатель как большое достижение по сравнению с тем, что было 43 года назад. По его словам, на сегодняшний день в стране построено 582 тепловых электростанций.

Он также отметил высокие достижения в области строительства солнечных электростанций, заявив, что сейчас на данный момент они имеют совокупность мощность 900 МВт.