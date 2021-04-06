Москва, , 04:59 — REGNUM Россия становится единственным конкурентом за историческую часть человечества, что вызывает лютую ненависть со стороны Запада, стремящегося уничтожить историю и гуманизм, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мы все время оказываемся резервной частью в вопросах о гуманизме, истории, целостности. Они боятся того, что, когда они будут добивать гуманизм окончательно, вдруг высунутся русские и скажут: «А фиг ли вы делаете?». И уверяю вас, это для них опасней любой экономической мощи Китая, любого военного потенциала», — заявил Кургинян.

По его словам, цивилизация Запада в чистом ее виде — это отчуждение человека от его родовой человеческой сущности, как говорил Карл Маркс, то есть — дегуманизация. Когда же Россия заявила о построении другой цивилизации, которая отвергает отчуждение человеческой сущности и провозглашает соединение человека с сущностью, то есть коммунизма, это крайне напугало Запад.

«Ибо правящий класс не может удержать власть иначе, как за счет тотального отчуждения, то есть в конце концов расчеловечивания. Значит, как только мы этому мешаем, мы проблематизируем саму формулу будущего мира», — подытожил политолог.