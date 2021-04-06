Москва, 6 апреля 2021, 04:59 — REGNUM Россия становится единственным конкурентом за историческую часть человечества, что вызывает лютую ненависть со стороны Запада, стремящегося уничтожить историю и гуманизм, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, цивилизация Запада в чистом ее виде — это отчуждение человека от его родовой человеческой сущности, как говорил Карл Маркс, то есть — дегуманизация. Когда же Россия заявила о построении другой цивилизации, которая отвергает отчуждение человеческой сущности и провозглашает соединение человека с сущностью, то есть коммунизма, это крайне напугало Запад.