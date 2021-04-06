Москва, 6 апреля, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Увеличение числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зарегистрировали в 2020 году во всех регионах России, сообщил замминистра внутренних дел РФ — начальник Следственного департамента МВД генерал-майор юстиции Сергей Лебедев в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

"Их устойчивый рост зафиксирован во всех субъектах Российской Федерации, — сказал он. — Среди них почти половина мошенничеств (46,4%), треть — кражи (34%), практически каждое десятое — сбыт наркотических средств (9,2%)».

Относительно небольшая доля преступлений (1,2%), совершённых с использованием IT-технологий, относится к сбыту поддельных денег или ценных бумаг.

В январе 2021 года в МВД РФ сообщали, что за прошлый год в России зарегистрировали 294,4 тысячи киберпреступлений. Почти все такие преступления (98,4%) за прошлый период раскрываются сотрудниками правоохранительных органов.