Новосибирск, , 03:38 — REGNUM Арбитраж Новосибирской области 26 апреля 2021 года планирует рассмотреть крупный иск ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», которое является разработчиком второй в России вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона». Финансовый спор у госучреждения возник со строительным подрядчиком, с которым его связывало как минимум восемь контрактов, передаёт ИА REGNUM.

Иск от «Вектора» к ООО «Монолит» из Новосибирска подан 19 марта 2021 года. Дело приняла к производству судья Цыбина. В споре речь идёт «о взыскании 11 224 414,50 рубля», но детали пока неизвестны. Третьим лицом в дело пригласили ООО «СМУ 8 Групп».

Напомним, осенью 2019 года в лабораторном корпусе «Вектора» во время проведения ремонта произошел взрыв. ООО «СМУ 8 Групп» выступало субподрядчиков ремонтных работ. Вероятно, иск связан с этим инцидентом.