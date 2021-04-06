Москва, , 03:08 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 10 марта 2021 года, подписал перечень поручений. Среди них и проверка доступности авиаперевозок для дальневосточников, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Кремля.

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«Провести анализ доступности для населения воздушных перевозок по внутренним маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении с учетом имеющихся механизмов государственной поддержки», — говорится в документе.

Глава государства поручил правительству в случае необходимости разработать и представить предложения по дополнительным мерам поддержки, которые сделали бы авиаперевозки для дальневосточников более доступными.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке на базе «дочки» «Аэрофлота» — «Авроры» — создана единая региональная авиакомпания, которая будет осуществлять перевозки по 535 социально значимым маршрутам: 100 маршрутов межрегиональные и 435 — местного значения.