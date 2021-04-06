Лондон, , 01:22 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию с перемещением военных России вблизи российско-украинской границы и заверил его в своей обеспокоенности этим вопросом. Об этом 5 апреля глава правительства Великобритании написал на своей странице в Twitter.

«Я говорил с президентом Зеленским сегодня вечером в связи с нашей обеспокоенностью по поводу дестабилизации российской военной активности на границе с Украиной», — написал он.

Джонсон добавил, что Великобритания «непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины» и одновременно «высоко ценит подход Украины к данной ситуации».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что такую же обеспокоенность ранее выражали лидеры других западных стран, а глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предполагаемая «военная активность» России станет темой обсуждения на ближайшем заседании глав МИД стран ЕС.

В Москве, в свою очередь, подчёркивали, что перемещение российских войск внутри России не угрожает соседним государствам, а следовательно, не может являться причиной для беспокойства.

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