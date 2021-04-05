Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Сегодня, 5 апреля, официальный портал НБА подвел итоги минувшей игровой недели, назвав лучших игроков от каждой конференции.

Лучшим игроком в Западной конференции был признан разыгрывающий Лука Дончич из «Даллас Маверикс». Он набирал в среднем 28,3 очка, 6,8 подбора и 6,3 передачи за матч.

От Восточной конференции был представлен Дрю Холидей, выступающий за «Милуоки Бакс». На прошедшей неделе он в среднем набирал 26,8 очка, 8,5 передачи за игру, принеся команде три победы в четырех матчах.

Ранее «Милуоки» подписали с разыгрывающим четырехлетний контракт на общую сумму в размере 160 миллионов долларов.