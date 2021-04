Лос-Анджелес, США, , 23:38 — REGNUM Сын писателя Пола Зиндела отозвал судебный иск, в котором он обвинил Гильермо дель Торо и студию Searchlight в том, что фантастический фильм «Форма воды» является плагиатом пьесы «Позволь мне услышать твой шепот» (Let Me Hear You Whisper). Об этом 5 апреля сообщил портал The Wrap.

Отмечается, что в ходе судебного процесса Дэвиду Зинделу сообщили некую «закрытую информацию». Ознакомившись с ней, он пришёл к выводу, что утверждения о плагиате являются необоснованными. Сын Пола Зиндела признал, что любое сходство между произведениями является случайным и решил отозвать исковое заявление.

Напомним, Дэвид Зиндел подал в суд на Гильермо дель Торо и Searchlight в феврале 2018 года. Тогда он заявил, что сюжет «Формы воды» практически идентичен сюжету пьесы, которую его отец поставил в 1969 году.

