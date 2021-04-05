Иерусалим, , 23:33 — REGNUM Имя кандидата в премьер-министры Израиля президент этой страны Реувен Ривлин объявит завтра, 6 апреля, сообщили 5 апреля в его пресс-службе.

Отмечается, что сегодня, 5 апреля, состоялись консультации Ривлина с представителями тех партий, который на выборах прошли в Кнессет (13 партий).

«Президент огласит свое решение относительно кандидата, которому он доверит формирование правительства, во вторник, 6 апреля», — сообщили в пресс-службе президента Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля — это крайний срок, когда президент Израиля должен определиться с депутатом Кнессета, который сформирует новое правительство.

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