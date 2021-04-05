Аддис-Абеба, , 23:26 — REGNUM Начать всё сначала и, наконец, прийти к соглашению относительно плотины на реке Голубой Нил призвал Эфиопию, Египет и Судан нынешний председатель Африканского союза — президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди, сообщает 5 апреля Anadolu.

Выступая на открытии переговоров по плотине на Голубом Ниле, Чисекеди призвал спорящие стороны «открыть окна надежды» на то, что разногласия удастся уладить.

Он выразил надежду на то, что договорённость в итоге только сильнее сплотит народы трёх африканских стран. Переговоры, по его мнению, помогут «открытию новых возможностей для трансграничного и регионального сотрудничества».

От переговоров он ожидает, что на них удастся уладить технические и юридические затруднения. Добавим, что в открывшемся раунде переговоров участвуют главы МИД Эфиопии, Египта и Судана, эксперты, отраслевые министры.

Напомним, предыдущие переговоры между тремя странами по ГЭС «Хидасэ», которую построила Эфиопия, состоялись в самом начале этого года, но Аддис-Абеба, Каир и Хартум не пришли к соглашению. Спор идёт из-за водных ресурсов, без которых боятся остаться Египет и Судан, расположенные ниже по течению реки.