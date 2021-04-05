Абу-Даби, , 23:01 — REGNUM В понедельник 5 апреля государственное телевидение Белоруссии сообщило об аресте в Дубае 40 человек. Поводом стала фотосессия обнажённых женщин на балконе отеля.

Клевета Апеллеса Сандро Боттичелли. Клевета Апеллеса. 1494-1495 (фрагмент)

«За съемку в обнаженном виде в Дубае задержаны 40 человек, в их числе восемь россиянок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России», — проинформировал белорусский гостелеканал «ОНТ» в понедельник.

До выхода публикации белорусских пропагандистов упомянутое «РИА Новости» уточнило данные и со ссылкой на то же генконсульство проинформировало, что гражданок России среди арестованных нет. Более того: выяснилось, что голыми на балконе высотки позировали гражданки Белоруссии.

«Россиянок не оказалось среди задержанных за голые фото в Дубае», — сообщило (в числе многих других) российское издание lenta.ru.

Белорусские пропагандисты не посчитали возможным и нужным внести изменения в свои сообщения. Не исключено, что задержанные гражданки «Сильной и процветающей Белоруссии» вдали от родных колхозов выполняли знаменитое распоряжение Александра Лукашенко: «Раздеваться и работать!».