Воронеж, , 22:24 — REGNUM Уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения возбудили следственные органы в отношении сотрудника полиции, устроившего ДТП под Воронежем 4 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

По предварительным данным, около 15:30 4 апреля на 75 км автододороги Бутурлиновка — Воробьевка — Калач федеральной трассы М4 Дон 33-летний полицейский, управляя автомобилем марки Mersedes S-180 в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 2115 под управлением 29-летней женщины. Оба водителя, а также пассажир второго автомобиля получили травмы, их госпитализировали. Женщина получила тяжёлые повреждения.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В полиции сообщили, что в отношении сотрудника назначено проведение служебной проверки, он сам отстранён от исполнения служебных обязанностей.

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