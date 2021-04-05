Вашингтон, , 22:14 — REGNUM Президент США Джо Байден не беспокоится, что увеличение корпоративного налога может повредить экономике страны, только начавшей восстанавливаться после пандемии коронавируса. Об этом 5 апреля сообщает CNBC.

Байден заявил, что если Белый дом увеличит корпоративный налог с 21% до 28%, то это «никоим образом не навредит» начавшей свое восстановление экономике США.

Идея увеличения налогов является частью плана Байдена по модернизации транспортной инфраструктуры в стране. На это должно пойти более $2 трлн.

В свою очередь, члены Республиканской партии категорически против поднятия налога, который был снижен экс-президентом Дональдом Трампом. В 2017 году Трамп снизил корпоративный налог с 35% до 21%, что стало одной из его главных побед.

Республиканцы переживают, что если Байден осуществит свои планы, то владельцы частного бизнеса предпочтут строить заводы за пределами США. Например в Ирландии или на Каймановых островах, где налоги намного меньше.

На этом фоне министр финансов США Джанет Йеллен призвала страны G20 на международном уровне ввести порог на корпоративный налог, чтобы ни одна нация не получила конкурентное преимущество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеру сенатского меньшинства в Сенате Митчу Макконнеллуне понравился инфраструктурный план президента США Джо Байденаи он выразил готовность «противостоять инициативе на каждом шагу, будучи уверенным, что это неправильный ход для Америки».