Берн, , 21:31 — REGNUM В мире на сегодняшний день зарегистрировано более 131 млн случаев заражения коронавирусом, сообщает 5 апреля официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всего с начала пандемии зафиксировано 131 020 967 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За тот же период в мире скончались 2 850 521 пациент с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ВОЗ в марте 2020 года официально признала ситуацию с коронавирусом пандемией глобального масштаба.

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