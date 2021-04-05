Вашингтон, , 21:17 — REGNUM США попросили у властей России объяснений по поводу сообщений о российских «провокациях» на восточной границе Украины, заявил 5 апреля на брифинге официальный представитель госдепа Нед Прайс.

«Мы попросили Россию представить объяснения по поводу этих провокаций и, что особенно важно, мы прямо дали понять нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом такого запугивания и агрессии», — сказал Прайс журналистам.

Кроме того, представитель госдепа подчеркнул, что США считают действия России по «наращиванию сил у границы с Украиной», «эскалацией ситуации» Москвой.

При этом Прайс не ответил на вопрос о том, считает ли Вашингтон «угрозой» перемещение войск суверенного государства по его собственной территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя обвинения со стороны США в передислокации войск к границе с Украиной, заявил, что Россия на своей территории делает то, что считает нужным, а «какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения».

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