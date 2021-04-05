Москва, , 20:59 — REGNUM Приезд российского телеведущего Владимира Познера в Тбилиси местная оппозиция использовала в своих целях, сообщил он на своём официальном сайте 5 апреля.

Телеведущий отметил, что его постоянно спрашивают про инцидент в Тбилиси, поэтому он вынужден дать разъяснения, хотя прежде и не собирался этого делать.

Познер «Как я это понимаю, в Грузии идёт отчаянная политическая борьба, и оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода — не знаю, как это назвать — шабаш, что ли».

Он отметил, что в Грузии ему предъявили его «высказывание об Абхазии трёхлетней давности» (что она никогда не будет частью Грузии). Телеведущий заявил, что у него нет обиды в связи со случившимся — ни на Грузию, ни на грузин, и пообещал непременно снова приехать в Грузию.

Он добавил, что любители бросаться яйцами, «особенно если за это платят деньги», есть во всех странах. Внимания они не стоят.

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