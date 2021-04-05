Нью-Йорк, США, , 20:28 — REGNUM Переговоры, которые проходят в столице Австрии по ядерной сделке с Ираном — это важная и нужная часть сохранения договора, сообщил 5 апреля журналистам представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

От имени Генсека ООН Антониу Гутерриша его представитель отметил, что Совместный всеобъемлющий план действий (ядерная сделка с Ираном) — важная международная договорённость и дипломатические усилия по её сохранению можно только приветствовать.

Напомним, 2 апреля прошло первое заседание участников СВПД, а завтра, 6 апреля, состоится второе. Переговоры проходят в формате видеоконференции. Россия участвует в них как участник СВПД.

Читайте ранее в этом сюжете: Заседание Совместной комиссии по иранской ядерной сделке состоится 6 апреля