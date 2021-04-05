Вашингтон, , 20:19 — REGNUM Сегодня, 5 апреля, официальный сайт Национальной хоккейной лиги подвел итоги минувшей игровой недели, назвав тройку лучших игроков за этот период.

Третьей звездой недели стал нападающий «Бостона» Брэд Маршан, он записал в свой актив 7 (5+2) за 3 матча.

Вторым стал голкипер «Сан-Хосе» Мартин Джонс, добывший для своей команды 4 победы из 4 возможных. Он в среднем пропускал 1,71 шайбы за игру и отражал 94,2% бросков.

Первой звездой был признан форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Барзэл, отличившийся 7 (3+4) очками в 3 матчах.