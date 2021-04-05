Нижний Новгород, , 20:14 — REGNUM Внешнеторговый оборот между Нижегородской областью и Узбекистаном в 2020 году достиг $207 млн (более 15,7 млрд рублей). Об этом стало известно в ходе межрегионального форума «Россия — Узбекистан: промышленный диалог», проходящем в Ташкенте.

При этом более 97% от этой суммы, а именно $202 млн (свыше 15,3 млрд рублей) составили поставки нижегородской продукции в эту республику. Это почти в два раза больше показателя 2019 года.

Ее основу составляют поставки продукции нижегородского автопрома, на которую приходится более 68% от общего объема экспорта в Узбекистан или $138,3 млн (10,5 млрд рублей).