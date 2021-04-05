Стокгольм, , 20:09 — REGNUM 2 апреля Служба государственной безопасности Швеции арестовала двух лиц по подозрению в причастности к террористической деятельности. 5 апреля пресс-служба ведомства сообщила о задержании в своем пресс-релизе, сообщает новостная служба SVT Nyheter.

Операция спецслужбы по задержанию подозреваемых в терроризме происходила в Стокгольме. Ранее Стокгольмский окружной суд заочно арестовал задержанных.

Арестованные лица подозреваются в причастности к террористической деятельности. Как поясняют шведские журналисты, причастность к террористической деятельности является формой подготовки к совершению преступления, означающая, что человек по согласованию с иным лицом или лицами решает совершить преступление, пытается убедить кого-то совершить преступление или обязуется совершить преступление.

Сообщается, что в отношении задержанных ведется предварительное следствие.