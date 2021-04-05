Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Верховный суд США подвел черту в споре экс-президента страны Дональда Трампа по поводу его права на блокировку пользователей, которые критикую его в Twitter. Об этом 5 апреля сообщает Associated Press.

Ранее суд низшей инстанции США постановил, что экс-президент страны нарушает свободу слова, когда блокирует в своем Twitter пользователей, оставляющих критику в его адрес. Тогда Трампу запретили блокировку подобного рода.

Однако Верховный суд США сегодня отменил это решение.

Напомним, что аккаунт Трампа в Twitter был заблокирован в последние дни его пребывания на посту президента США. Более того, он потерял доступ к Facebook и Instagram. Руководство социальных сетей приняло такое решение после протестов 6 января в Капитолии.