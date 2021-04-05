Рейкьявик, , 19:24 — REGNUM В Исландии продолжается извержение вулкана Фаградальсфьядль, образуются новые трещины с раскаленной лавой, сообщает 5 апреля национальное метеорологическое управление страны.

Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный на полуострове Рейкьянес, был спящим более шести тыс. лет.

Его извержение в долине Гелдингадалир началось 19 марта. Вулкан Фаградальсфьядль находится в 50 км от столицы Исландии и в 32 км от крупнейшего в стране национального аэропорта «Кефлавик».

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