Москва, , 17:51 — REGNUM В пятницу, 9 апреля, в 17:30 в пресс-центре ИА REGNUM состоится показ художественного фильма «Ополченочка».

В фильме рассказывается история трёх девушек, жительниц Донбасса, которые в 2016 году волей судьбы оказываются в составе женского танкового экипажа Народной милиции ЛНР и становятся боевыми подругами.

Война диктует свои законы и заставляет танковый экипаж вступить в жестокий бой. И только мужество и холодная выдержка командира танкового взвода спасают их от гибели.

Фильм был снят в 2019 году в Луганске, в его основу положены реальные события войны в Донбассе.

Просмотр фильма бесплатный, по предварительной записи. Количество мест ограничено. Записаться на просмотр можно по электронной почте — roman-razum@mail.ru

Обращаем ваше внимание, что мы не сможем допустить на мероприятие лиц без масок и перчаток, а также с признаками ОРВИ.