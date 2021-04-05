Москва, , 17:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал поправки к федеральному закону «Об образовании», касающиеся осуществления просветительской деятельности. Об этом сообщает 5 апреля пресс-служба Кремля.

Новым законом вводится понятие «просветительская деятельность», а также устанавливаются общие требования к её осуществлению.

Под просветительской деятельностью предлагается понимать деятельность, осуществляемую вне рамок образовательных программ и направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического или профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Согласно закону, определять порядок и условия ведения просветительской деятельности, а также формы контроля за ней будет правительство России.

В перечень полномочий федеральных органов власти в сфере образования включается координация участия образовательных организаций в международном сотрудничестве. Для заключения соглашений о таком сотрудничестве высшим учебным заведениям потребуется получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения. Порядок их получения также должно будет установить правительство.

Кроме этого, законом вводится запрет на использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения к действиям, противоречащим Конституции России.

Поправки были приняты Государственной думой 16 марта и одобрены Советом Федерации 31 марта 2021 года.