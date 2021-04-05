Подгорица, , 17:32 — REGNUM По состоянию на конец февраля 2021 года задолженность граждан и компаний за потребленную электроэнергию в Черногории составила почти 182 миллиона евро, сообщает предприятие Elektroprivreda (EPCG).

Общий долг за электричество увеличился по сравнению с концом прошлого года, когда он составил почти 177 миллионов евро.

В Службе корпоративного управления уточнили, что на конец февраля задолженность домохозяйств составила 123,49 миллиона евро, что почти на 2,5 миллиона больше, чем в конце прошлого года, когда размер долга составлял 121,08 миллиона евро.