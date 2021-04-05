Москва, , 17:27 — REGNUM Сельскому хозяйству России не обойтись без иностранных рабочих рук. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал высказывание министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева о том, что в 2021 году спрос на рабочую силу в сельском хозяйстве придётся удовлетворять с помощью иностранных рабочих.

«Эта проблема существует давно, просто до пандемии ее никто не замечал. Из-за событий 1990-х мы получили большую смертность населения при диком провале рождаемости. Детям, рождённым в период с 1991 по 1999 годы, сейчас от 22 до 30 лет. Это как раз тот период, когда поколение работников и технических специалистов передает молодежи свои знания, и в производственные и сельхозсектора приходят свежие кадры. Но в 1990-х родилось слишком мало детей, которым можно было передать эти знания. И это, на мой взгляд, главная причина, почему у нас произошла такая дикая зависимость от иностранной рабочей силы», — сказал Ермоленко.

По его мнению, посевную кампанию 2021 года не провести без иностранцев.

«Мы не решим вопрос преодоления зависимости от иностранной рабочей силы в кратчайшие сроки. Даже если сейчас дополнительно простимулировать рождаемость, готовых специалистов мы получим не ранее чем через 25−30 лет, — констатировал Ермоленко. — Хватит ли сельскому хозяйству РФ иностранных рабочих рук в 2021 году? Если повторится ситуация 2020 года, то это будет полный провал посевной. Но если разрешить сельскохозяйственному сектору вызывать своих постоянных работников из стран Средней Азии, то мы достойно закроем этот агрогод».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам министра сельского хозяйства РФ, в 2021 году потребность в иностранных рабочих всё-таки образовалась.

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