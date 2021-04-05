Москва, 5 апреля 2021, 17:22 — REGNUM Тяжеловес UFC Александр Волков (Россия) может встретиться в октагоне с Сирилом Ганом (Франция).

Как сообщил журналист ESPN Бретт Окамото 5 апреля, бой возглавит турнир серии Fight Night. Победитель получит возможность встретиться с чемпионом — в настоящий момент им является Фрэнсис Нганну.

В последних поединках спортсмены одержали победы: Волков нокаутировал Алистара Оверима, а Ган — одолел Жаирзиньо Розенструйка.