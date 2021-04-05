Воронеж, , 17:13 — REGNUM Профилактическое мероприятие «Такси» проведут сотрудники Госавтоинспекции на территории Воронежа 6−8 апреля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова. Ранее в областном центре произошло два резонансных инцидента с участием пьяных таксистов.

«В процессе рейдов полицейские будут выявлять и пресекать нарушения действующего законодательства в области пассажирских перевозок на такси. Также мероприятия направлены на снижение уровня аварийности и повышение безопасности в автомобильном транспорте, а также пресечение деятельности нелегальных перевозчиков», — сообщили в полиции.

Также полицейские будут выявлять водителей, находящихся в нетрезвом виде, осуществляющих перевозку пассажиров на автомобилях, имеющих технические неисправности, с незарегистрированными изменениями в конструкции, отсутствие разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров легковыми такси.

В ведомстве уточнили, что за последнее время в социальных сетях и СМИ появлялась информация о таксистах, находящихся за рулём в состоянии опьянения. Госавтоинспекторами по всем фактам проведена проверка, все водители установлены и привлечены к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта в Воронеже пьяный таксист вылетел на тротуар, где сбил пожилую женщину. Она скончалась от травм на месте аварии. 5 апреля полиция сообщила о выявлении ещё одного таксиста, управлявшего автомобилем в состоянии опьянения.