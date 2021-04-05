Рига, , 17:09 — REGNUM Выдаваемые школьникам Латвии во время ограничений в связи с коронавирусом продуктовые наборы часто не ценятся как самими школьниками, так их родителями.

К таким выводам пришли депутаты парламента Ливанского края (юго-восток Латвии), опубликовав на официальной странице органа законодательной власти в Facebook фотографию, на которой видно, как некая семья оставила пакет с нетронутым продуктовым набором для школьника возле мусорного контейнера.

«Это продуктовый набор для школьника, который, к сожалению, для кого-то оказался «слишком грубым». В то время, когда некоторым может нечего поставить на обеденный стол, есть такие бесчеловечные люди», — говорится в комментарии к снимку.

Авторы публикации выразили сожаление, что в нынешнем обществе потребления потерялось уважение друг к другу, к чужому труду и к хлебу насущному, который теперь можно «выбросить в мусорник».

В марте 2020 года Минздрав Латвии разработал рекомендации по продуктовым наборам для школьников, находящихся на дистанционном обучении. Рекомендации были разработаны на основании принципов здорового питания и нормативного регулирования о питании в образовательных учреждениях.

Конкретное содержание таких пакетов определяется самими самоуправлениями, на территории которых находятся учебные заведения. Родители неоднократно критиковали такие наборы за обилие продуктов с низким содержанием клетчатки, но с высоким содержанием соли и сахара.