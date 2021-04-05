Великий Новгород, 5 апреля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Новгородской области первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 29 154 человека, это составляет 4,88% от численности населения региона. Полностью завершили вакцинацию, состоящую из двух прививок, 21 902 человека, сообщили 5 апреля в пресс-центре областного правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсесетра во время вакцинация от коронавируса COVID-19 вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V )

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«Более 40% вакцинированных — лица старше 60 лет», — отмечается в сообщении.

За все время Новгородская область получила 34 742 дозы вакцины «Спутник-V», 6 апреля ожидается поступление еще 2100 доз.

Всего в регионе работает 47 пунктов вакцинации. На текущей неделе в Великом Новгороде откроется два новых пункта вакцинации — на ул. Зелинского, 10 и в Центре медицинской профилактики.