Чебоксары, 5 апреля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Чувашии на неделю позже среднемноголетних сроков началось половодье в бассейне Чебоксарского водохранилища. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 апреля, в пресс-службе Чебоксарской ГЭС со ссылкой на Чувашгидромет.

Rushydro.ru На Чебоксарской ГЭС

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На реках бассейна Чебоксарского водохранилища отмечается рост уровней и нарушение целостности ледяного покрова. В настоящее время боковая приточность составляет 1220 кубометров в секунду, суммарная — 2280 кубометров в секунду, на 6 апреля прогнозируется соответственно 1450 и 2480 кубометров в секунду, на 7 апреля — 1750 и 3150 кубометров в секунду.

По предварительным данным, приток в водохранилище в апреле ожидается в пределах 4500 — 6500 кубометров в секунду (при норме 6730 кубометров в секунду).

Энергетики отмечают, что в этом году половодье началось на неделю позже среднемноголетних сроков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на начало марта запасы воды в снежном покрове в бассейнах Волги оценивалось на уровне 94 — 149% от нормы, или в среднем 113% от нормативных значений, что на 35 мм больше уровня 2020 года. В том числе запасы воды в бассейне Оки составляли 149%, Суры — 139%, Ветлуги — 125% нормы.