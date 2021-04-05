Москва, 5 апреля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Репетиции парада Победы в Москве будут проводиться 29 апреля, 4 и 7 мая. Об этом сообщил журналистам военный комендант столицы генерал-лейтенант Евгений Селезенев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Репетиция парада Победы в Москве

«На Красную площадь мы переместимся 29 апреля — будет первая ночная тренировка, 4 мая — вторая ночная тренировка, 7 мая — генеральная репетиция», — сказал он.

Селезнев отметил, что проблемных вопросов по подготовке парада на сегодняшний день нет.

Напомним, ранее сегодня на подмосковном полигоне Алабино состоялась первая сводная репетиция парада Победы. В тренировке приняли участие пешие расчёты, механизированные колонны и авиация — в общей сложности 12 тысяч военнослужащих и более 190 образцов техники.