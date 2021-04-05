В калужском Обнинске от COVID-19 привился директор Клинической больницы № 8
Обнинск, Калужская область, 5 апреля, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Новый руководитель Клинической больницы № 8 ФМБА России в Обнинске Олег Ярошенко сделал прививку первым компонентом вакцины от COVID-19, сообщили 5 апреля корреспонденту ИА REGNUM в медицинском учреждении.
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Прививку Олег Ярошенко сделал, чтобы личным примером показать: иммунизация — один из самых надежных и безопасных способов победить новую коронавирусную инфекцию. Второй компонент антиковидной вакцины будет поставлен через 21 день.
В Обнинске вакцинация от COVID-19 стартовала во второй половине января. Первыми начали прививать медиков Клинической больницы № 8 и трудовые коллективы предприятий. Практически сразу вакцинация стала массовой — прививка стала доступной для всех желающих жителей Обнинска и северной части Калужской области. Сегодня в Обнинске работает пять прививочных пунктов.