Вашингтон, 5 апреля, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Первая неделя суда по делу о гибели Джорджа Флойда в мае 2020 года закончилась в американском городе Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом 5 апреля передал телеканал Fox News

(сс) Lorie Shaull Портрет Джорджа Флойда

За это время в суд явились несколько свидетелей, в том числе девушка Флойда, для дачи показаний. Ожидается, что допрос свидетелей продолжится в течение следующих четырех недель. После этого, примерно в конце мая, присяжные вынесут решение.

Отметим, что защита выразила намерение доказать, что Флойд скончался не из-за того, что полицейский не рассчитал силу, прижав его шею коленом к земле, а из-за сочетания нескольких факторов. В крови погибшего были найдены наркотические вещества. На фоне стресса у Флойда поднялось давление, случилась наркотическая интоксикация и из-за этого, предполагает защита, сердце подозреваемого могло не выдержать.

Напомним, что подсудимым выступил бывший полицейский Дерек Шовин, который обвиняется в убийстве Флойда в ходе его задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта возле здания суда округа Хеннепин в Миннеаполисе, которое было выбрано для проведения процесса по делу о гибели Джорджа Флойда, прошла демонстрация. В ней приняли участие несколько сотен человек. Здание обнесли металлическим и бетонным заборами