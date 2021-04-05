Москва, , 15:57 — REGNUM Для российских туристов с 3 апреля появились бюджетные турпакеты на отдых в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Туры рассчитаны на средний класс, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самолеты в Дубай начали летать из четырех регионов России — Москвы, Самары, Казани и Екатеринбурга. Туроператор «Русский Экспресс» сформировал бюджетные туры на базе авиарейсаов лоукостера flydubai.

Ранее туры с завтраками в отель Дубая 4* стоили $2200 на двоих, половину ($1000−1200) составляла стоимость авиаперелета. После введения авиарейсов flydubai цены туров в Эмираты упали на 30−50%.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и ОАЭ было возобновлено в сентябре 2020 года.

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