Варшава, , 15:38 — REGNUM Заместитель председателя правящей в Польше партии «Право и справедливость» Радослав Фогель сообщил журналистам Polskie Radio 24, что новая программа партии будет представлена и обнародована позже, когда улучшится связанная с пандемией коронавируса эпидемическая ситуация. Новая программа ляжет в основу плана развития Польши на ближайшие годы.

«Мы планировали представить программу на широком съезде партии, который должен был состояться 20 марта, но из-за тяжелой эпидемической ситуации было решено перенести мероприятие. Документ очень важный и во многом судьбоносный для Польши, поэтому мы отказались от его онлайн-представления», — сообщил Фогель.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» позже представит новую программу, которая будет реализована в республике в ближайшие годы.

По его словам, в основу программы войдут планы и мероприятия по «увеличению уровня безопасности жизни и здоровья населения, росту заработной платы, поддержке семей, развитию сельского хозяйства, созданию наиболее благоприятного инвестиционного климата, улучшению экологического состояния республики, увеличению уровня кибербезопасности, а также обеспечению достойной жизни для пожилых людей».