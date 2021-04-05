Москва, , 15:35 — REGNUM Российский президент Владимир Путин и армянский премьер-министр Никол Пашинян 7 апреля обсудят в Москве развитие стратегического партнерства двух стран. Об этом сообщает 5 апреля пресс-служба Кремля.

Лидеры России и Армении, уточнили в Кремле, намерены обсудить актуальные вопросы развития российско-армянского стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в интеграционных объединениях на евразийском пространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян проинформировала о том, что Пашинян перешёл на работу в режиме самоизоляции перед встречей с Путиным. Готовящийся визит Пашиняна в Москву подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, он сообщил также, что на встрече политики обсудят «ход имплементации трехсторонней договорённости», прекратившей боевые действия в Нагорном Карабахе.

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