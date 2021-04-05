Москва, 5 апреля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Симоновский суд Москвы ужесточил условия административного надзора за координатором «Левого фронта» Сергеем Удальцовым, сообщает 5 апреля ТАСС.

Vitaly Ragulin Сергей Удальцов

По данным агентства, суд частично удовлетворил иск полиции о продлении административного надзора и его ужесточении. Удальцову необходимо четыре раза в месяц отмечаться в отделе полиции по месту проживания. Также координатору движения запрещено посещать массовые акции. Срок надзора продлён до 26 апреля «в связи с социальной опасностью».

Между тем, суд отказал требованиям полиции, обязывающим Сергея Удальцова находиться дома с 22:00 до 6:00, а также ограничивающим выезд за пределы Москвы.

Административный надзор за координатором «Левого фронта» ведётся с октября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Мещанский суд Москвы арестовал координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова на 10 суток за организацию акций в поддержку митингов в Хабаровске.