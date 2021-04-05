Ташкент, , 15:01 — REGNUM Специальный транспортный коридор для упрощения процедуры перевозки грузов планируют создать представители России и Узбекистана. Об этом 5 апреля заявила гендиректор «Российского экспортного центра» (РЭЦ) Вероника Никишина на выставке ИННОПРОМ в Ташкенте.

По её словам, в 2020 году РЭЦ сформировал со странами дальнего зарубежья девять коридоров, работающих по системе fast track (быстрый путь). Никишина добавила, что подобный коридор планируется создать с Узбекистаном.

«Мы завтра проводим первые переговоры, я уверена, что это будет начало очень короткой дороги к достижению успеха», — сказала глава РЭЦ.

По её словам, стороны обсудят создание оптово-распределительных центров по обеим сторонам коридора, а также льготные транспортные тарифы и совместную работу контролирующих органов.