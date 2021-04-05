Москва, , 14:26 — REGNUM Доля российских вин в сетевых магазинах России достигла 60%. Об этом 5 апреля заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на встрече президента России Владимира Путина с ним.

Крымские вина Shiraz86

«Практически полностью прекращён импорт виноматериалов к нам в страну. Он значительно снизился, в десятки раз, и это, конечно, позволяет развиваться виноделию у нас в стране», — заявил Патрушев.

Теперь вино в России производится из винограда, выращенного на российской же территории, указал он.

«А то, что производится из виноматериалов, это винный напиток, и это, конечно, помогает на полке присутствовать нашим винам», — отметил он.

«Можно констатировать, что сейчас в крупнейших сетевых магазинах до 60% представленной продукции составляют российские вина. Я не говорю о магазинах премиум-класса, но в обычных магазинах — до 60%, даже больше иногда, присутствуют наши, российские вина», — указал он.