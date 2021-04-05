Тайбэй, , 14:21 — REGNUM Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, руководитель правительства региона Су Чжэньчан и ряд других чиновников из правящей на острове партии пожертвуют свой месячный доход пострадавшим в результате крупной железнодорожной аварии. Об этом 5 апреля сообщает международное радио Тайваня.

При этом глава транспортного ведомства острова Линь Цзялун заявил о своей ответственности за трагический инцидент и о готовности подать в отставку из-за этого. В то же время, глава тайваньского правительства не стал решать в данный момент этот вопрос, отметив, что в данное время необходимо сосредоточить все усилия на ликвидации последствий катастрофы.

Также известно, что в данный момент спасатели занимаются разблокированием туннеля, в котором застряла большая часть сошедшего с рельсов поезда и движение по данной ветке сможет снова начаться не ранее 20 апреля.

Отметим, в результате железнодорожной катастрофы на Тайване, которая произошла 2 апреля, 50 человек погибли и еще 202 пострадали. При этом 37 из них все еще госпитализированы и еще четверо из этого числа — находятся в критическом состоянии.