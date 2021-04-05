Нур-Султан, , 14:14 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев учредил должность своего специального представителя по международному сотрудничеству, сообщили 5 апреля в пресс-службе главы государства.

На новую должность назначен Ержан Казыханов, который ранее занимал должность посла Казахстана в США. Его место занял Ержан Ашикбаев, который ранее занимал должность заместитель министра иностранных дел республики.

Токаев также освободил от должности посла Казахстана в Пакистане Акана Рахметуллина.