Краснодар, , 13:16 — REGNUM Видео, снятое на борту самолёта Boeing 737−800, следовавшего рейсом №1104 из Шереметьево в Краснодар 29 марта и готовившегося совершить аварийную посадку, опубликовали в социальных сетях очевидцы.

«После мы начали приземляться, пилот и стюардессы кричали нам: «Сгруппируйтесь, голову на колени!» Дети плакали… кто-то молился, было реально страшно… Браво пилоту и стюардессам!» — написал автор видео.

https://www.instagram.com/p/CM-NMh7j5i3/

Как сообщало ИА REGNUM, ранее краснодарский аэропорт получил сигнал от Boeing-737 рейса 1104 сообщением Шереметьево — Краснодар об аварийной посадке. На воздушном судне произошло рассогласование механизации. Пилоты сумели благополучно посадить пассажирский самолёт, никто не пострадал.

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