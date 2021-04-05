Москва, , 13:53 — REGNUM В 2020 году посевные площади сахарной свеклы были сокращены из-за неблагоприятной ценовой динамики в году предшествующем. Об этом 5 апреля заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на встрече президента России Владимира Путина с ним.

«У нас очень много было собрано сахарной свеклы в 2019 году. Сознательно сократили, потому что упала рентабельность по производству сахарной свеклы. И тот объём, который был, позволил произвести такое количество свеклы, что она очень сильно упала в 2019 году в цене», — заявил Патрушев, отвечая на вопрос президента о причинах сокращения.

«Поэтому сознательно сократили, но в этом году будем наращивать объёмы по сахарной свекле, чтобы собственное производство было на уровне, и мы могли обеспечить собственное население», — указал он.