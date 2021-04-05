Москва, , 13:47 — REGNUM Система SWIFT обеспечила развитие банковского сектора в начале 1970-х годов, но в настоящее время она превратилась в переживший свое время атавизм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание заместителя министра иностранных дел РФ Александра Панкина о том, что в России может появиться система обмена банковской информацией и совершения платежей, альтернативная SWIFT.

«Система SWIFT появилась в начале 1970-х годов прошлого века. Потребность в ней была вызвана началом компьютерной революции в финансовой сфере. Данная технология обеспечила развитие банковского сектора, доступность банковских услуг в любой точке мира, а также развитие мировой торговли. Но сегодня данная технология стала рудиментом прошлой эпохи. От нее никто не хочет отказываться не из-за технологической зависимости, а по причине сложившегося делового оборота, а также мировой нормативно-правовой базы, регулирующей международные платежные операции, — сказал Ордов. — Сегодня SWIFT — это атавизм».

По его словам, страх перед отключением SWIFT не связан с невозможностью заменить данную технологию, а отражает существенные ограничения и даже запрет для российских банков на ряд международных платежных операций.

«В этом, возможно, состоит главный разрушающий эффект для российской финансовой системы в случае отказа от SWIFT, — сказал Ордов. — SWIFT имеет международный статус, и в случае отказа от него России придется приспосабливаться к региональным платежным системам, скорее всего к китайской. Вряд ли это улучшит конкурентную позицию нашей экономики и бизнеса».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Панкин сказал, что развитие альтернативных и продвинутых SWIFT-систем является не только реакцией на сложившуюся геополитическую ситуацию.

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