Москва, 5 апреля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В результате проверки Счетной палаты РФ ПФР на сотни миллионов рублей доначислил пенсии пенсионерам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Пенсионный фонд проверили, у нас получилось, что не бились базы персонифицированного учета разных структур: ФНС, ЗАГС и других, в результате несвоевременного обновления персональных данных пенсионерам несвоевременно доначисляются пенсии», — сказал Кудрин.

«Вот в ходе самой проверки выявили (нарушений) на 70 млн рублей, теперь проведена сплошная проверка, где на сотни миллионов рублей доначислены пенсии пенсионерами в результате уточнения персональных данных», — сообщил глава Счетной палаты.