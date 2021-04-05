Москва, 5 апреля, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Поставки белорусских нефтепродуктов через российские порты ведутся с превышением запланированных объёмов, сообщил 5 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с заместителями.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Он напомнил, что месяц назад началась работа по реализации соглашения между Россией и Белоруссией об экспорте нефтепродуктов РБ через российские порты. За этот срок, отметил премьер-министр, отгружено уже свыше 220 тысяч тонн, что почти на четверть превышает запланированные объёмы. При этом в апреле, согласно прогнозам, также ожидается превышение плановых показателей минимум на 100 тысяч тонн.

«Это хороший темп. Образована уже не просто цепочка экспортных поставок в рамках союзного государства, а, по сути, создан новый международный транспортный коридор», — объявил Мишустин.