Москва, 5 апреля, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Ликвидация всех зоопарков в России исключена. Об этом 5 апреля заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Амурский тигр в зоопарке

Во время мероприятия представители СМИ отметили, что ряд активистов и зоозащитников предлагают ликвидировать зоопарки и отпустить животных в заповедники, чтобы они могли проживать в естественной среде обитания. Однако глава ведомства отметила, что такие меры на практике приведу к массовой гибели животных.

«Если выпустить всех животных из зоопарков в заповедники, в естественную среду обитания, они на 90% не смогут обеспечить себе добывание пропитания и жизни в среде себе подобных. Животный мир достаточно агрессивен и они будут в менее выигрышной ситуации», — заявила Радионова.